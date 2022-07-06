أ ش أ

أعلن الجيش الجزائري تحييد 23 إرهابيا، وضبط 206 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم /الأربعاء/، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال 6 أشهر، في عمليات منفصلة عبر الأراضي الجزائرية، من "تحييد" 23 إرهابيا (القضاء على 10 إرهابيين، واستسلام 3، والقبض على 7 آخرين، والعثور على جثث 3 إرهابيين)، إلى جانب ضبط 206 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، مع كشف وتدمير 51 مخبأ لها، وورشة واحدة لصناعة الأسلحة والذخيرة، فضلا عن ضبط 47 قنبلة تقليدية الصنع.



وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش، خلال مختلف العمليات التي نفذتها في نفس الفترة، في استرجاع 323 قطعة سلاح؛ من بينها 31 كلاشنيكوف، و263 بندقية من مختلف الأصناف، و16 مسدسا آليا ورشاش ثقيل، و7 أنظمة للتفجير عن بعد، و3 قاذفات صاروخية (أر بي جي 7)، وقاذفتين صاروخيتين (أر بي جي 2), بالإضافة إلى 13 قذيفة من مختلف العيارات.



وفي سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات، تم القبض على 945 تاجر مخدرات، فضلا عن ضبط أكثر من 6 آلاف مهرب ومنقب عن الذهب بصورة غير مشروعة، في إطار الجهود لحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة.



وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أحبطت قوات الجيش محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من 1700 شخص، والقبض على 4 آلاف و735 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.