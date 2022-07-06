التموين تضبط 1541 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1541) قضية تموينية متنوعة.

ومن بين القضايا ضبط (3) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت (7,200 طن زيت طعام - 140290 عبوة "سجائر" ) ، (423) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالي مضبوطات بلغت (46,390 طن "دقيق أبيض – سكر – مسلى – لحوم - أعلاف حيوانية – نترات كالسيوم – أسمدة" - 2612 عبوة سجائر – 8 إسطوانات) .

ومن بين القضايا أيضا (627) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 150 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -175 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 104 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 47 قضية توقف عن الإنتاج – 134قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت (5,800 طن دقيق بلدى مدعم – 452 بطاقة ذكية) ، وكذا (13) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,140 كيلو جرام "سكر – زيت" تموينى - 10802 لتر مواد بترولية – 123 إسطوانة بوتاجاز،حيث بلغ إجمالى المضبوطات (124,880 طن - 142902 عبوة "سجائر" – 10802 لتر مواد بترولية - 131 إسطوانة بوتاجاز – 452 بطاقة ذكية)كان أبرزها الآتى :-

وفيما تم ضبط (63,8 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، بحوزة ( أمين مستودع دقيق تابع لإحدى الشركات) بمحافظة سوهاج.

كما تم ضبط (15طن "إضافات" أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وضبط (9,23 طن دقيق أبيض – سكر حر - مسلى) معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وفيما تم ضبط (7,2 طن زيت طعام) بدون مستندات قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة) محملة بكمية قدرها (2,4 طن لحوم مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ولوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (1٫25 طن كبده مجمدة – دقيق أبيض) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ولوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتحضير الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وضبط (2,16 طن جمبرى مجمد) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (85) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (190584) عبوة سجائر مختلفة الأنواع ، (4500) قطعة فلتر ..جاء أبرزها.

ضبط (133000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص) بمحافظة الإسماعيلية.

كما تم ضبط (7290 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر) بمحافظة الجيزة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت ( 4,280 طن أقماح محلية) أبرزها:

ضبط (المديرالمسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية) لتخزينه كمية قدرها (3,25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (23) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (216,040) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (195 قطعة " 22 قطعة صوتية – 69 قطعة ضوئية – 104ملصق").

يأتي ذلك واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.