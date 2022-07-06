اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:53 ص
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البترول فى الصدارة.. 10 سلع تتصدر قائمة صادرات مصر بالربع الأول من عام 2022

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:00 ص
البترول فى الصدارة.. 10 سلع تتصدر قائمة صادرات مصر بالربع الأول من عام 2022 حقل بترول - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أهم السلع التي صدرتها مصر في الفترة من "يناير-مارس" والتي شهدت ارتفاع الصادرات المصرية إلى حاجز 14 مليار دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن هناك 10 سلع كانت في صدارة القائمة خلال تلك الفترة وتمثل هذه السلع 49% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 6.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وتوزعت وفقا لما يلي:

 

3 مليارات دولار صادرات منتجات البترول تصدرت بها القائمة.

941.2 مليون دولار صادرات البترول الخام في المرتبة الثانية.

743.4 مليون دولار صادرات الأسمدة

641.6 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة.

462.8 مليون دولار صادرات الفواكه الطازجة.

446.5 مليون دولار صادرات لدائن بأشكالها الأولية.

228.4 مليون دولار صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة.

205.3 مليون دولار صادرات البطاطس.

124.9 مليون دولار صادرات السجاد والكليم.

102 مليون دولار صادرات منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب.


صادرات مصر

بترول خام

اخبار الاقتصاد

جهاز الإحصاء



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