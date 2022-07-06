اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيدى الأضحى الرسل خلال عظة الأربعاء

الأربعاء، 06 يوليه 2022 10:07 م
البابا تواضروس يهنئ المصريين بعيدى الأضحى الرسل خلال عظة الأربعاء قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، الأربعاء، التهنئة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ أبناء الكنيسة بعيد الآباء الرسل الذى يحل يوم الثلاثاء المقبل. 
 
جاء ذلك في بداية إلقاء قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى اليوم والذي عقد في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وقال قداسته في تهنئة الإخوة المسلمين: "أقدم التهنئة لكل إخوتنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، العيد الذي فيه معانٍ روحية قوية للفداء، أهنئ كل إخوتنا هنا في مصر، وأهنئ كل المسؤولين وفي المقدمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهنئ كل أحبائنا في كل الدول العربية والدول الإسلامية والذين يحتفلون بهذا العيد المبارك".
 
وعن عيد الرسل قال البابا تواضروس: "أيضًا أهنئكم بعيد الرسل يوم الثلاثاء المقبل، بعد صوم الرسل، وعيد الرسل الذي نحتفل به هو تذكار استشهاد الرسولَيْن بطرس وبولس، بطرس من أوائل التلاميذ، وبولس من أواخر التلاميذ، واستُشهِدا في يوم واحد في روما، ويُعتبر هذا العيد جامعًا لكل الآباء الرسل".

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد الرسل

عيد الاضحى



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