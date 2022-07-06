"الاستخدام غير الرشيد للأدوية الأكثر شيوعاً فى المجتمع" ندوة بجامعة القناة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة أن يكون هناك ثقافة واسعة لدى أفراد المجتمع حول الترشيد فى استخدام الدواء، حيث أن نسبة لا بأس بها من المرضى لا يتناولون الأدوية على نحو صحيح مما يؤدى إلى هدرها.

ولفت إلى أن الاستخدام الرشيد للأدوية يعنى حصول المرضى على القدر المناسب من احتياجاتهم العلاجية والوقائية، بجرعات تلبى متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم بعيدا عن الاثار الجانبية والهدر مؤكداً على أهمية تطوير المفهوم الدوائى الثقافى للمجتمع، وتوفير المال المهدر فى الاستخدام غير الرشيد للدواء وتقليل الآثار الجانبية للأدوية وتداعياتها.

وتنفيذاً لتلك التوجهات تستعد كليتى الطب والطب البيطرى لعقد ندوة تثقيفية توعوية على مدار يومين 17 و 18 يوليو الجارى.

يحاضر بها الدكتورة منى كمال توفيق والدكتور وليد فتحى خليل حول "الإستخدام غير الرشيد للأدوية الأكثر شيوعاً فى المجتمع" وذلك بقاعة الجناح التعليمى بالمستشفى الجامعى فى تمام الساعة العاشرة صباحا.



