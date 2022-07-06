وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال استهدفت بالذخيرة الحية المنازل في تجمع خلة الضبع بـ "مسافر يطا"، مما أدى إلى تضرر أسطح وجدران أربعة منازل جراء إصابتها بشكل مباشر بالرصاص الحي.



وسادت حالة من الخوف والفزع في صفوف الأطفال والنساء، وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال تنفذ منذ أيام تدريبات بالذخيرة الحية في منطقة "بئر القط" القريبة من تجمع الحلاوة، وفي محيط عدد من التجمعات السكنية في "مسافر يطا" المهددة بالهدم والتهجير.



وقالت الوكالة إن الاحتلال يهدف بذلك إلى ترويع الأهالي وتهديد حياتهم، لدفعهم لترك تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.



وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت في وقت سابق من هذا العام التماسًا تقدم به أهالي 12 تجمعًا سكنيا في "مسافر يطا"، ضد قرار إعلان تجمعاتهم مناطق "إطلاق نار"، الأمر الذي سمح لتلك القوات بالاستمرار في تنفيذ تدريبات عسكرية في تلك المناطق على طريق هدم تلك التجمعات وتهجير سكانها.