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الأوقاف تفتح باب عضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين ولخطباء المكافأة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:53 م
الأوقاف تفتح باب عضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين ولخطباء المكافأة مقارئ القرآن الكريم فى المساجد - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه نظرا للإقبال الشديد على مقارئ القرآن الكريم قررنا فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها و لخطباء المكافأة نظام أجر مقابل عمل و لجميع خطباء المكافاة على بند التحسين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الجامعات المصرية وسوف نعلن لاحقا عن موعد ورابط التقديم .
 
كما قرر وزير الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات وعضوات هيئة التدريس و معاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.
 
وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:
 1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.
2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.
3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".
4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.
5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.
6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .
7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .
8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .
9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .

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