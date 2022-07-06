الأزهر للفتوى: يجوز إفراد يوم الجُمعة بالصَّوم إذا وافق يوم عرفة بغير كراهة

كانت قد أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعى فى صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق يوم عرفة، وقالت الدار:

يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده. فإذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه.