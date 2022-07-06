إندبندنت: ارتفاع أسعار تذاكر طيران الخطوط البريطانية رغم استمرار فوضى المطارات

كتبت: رباب فتحي

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المسافرين البريطانيين يواجهون ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في الصيف ووجود خيارات سفر أقل مع اتضاح النطاق غير المسبوق لإلغاء الرحلات الصيفية للخطوط الجوية البريطانية.

وبحلول نهاية شهر يونيو ، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 17600 رحلة جوية لموسم الصيف حتى أكتوبر - مما أدى إلى إخراج 2.8 مليون مقعد من السوق. تم حتى الآن إلغاء واحد من كل تسعة رحلات مغادرة مخططة. يتم إخطار معظم الركاب مسبقًا بعدة أسابيع.

تدرك الإندبندنت أن الإلغاءات "المتغيرة" مستمرة ، مما قد يعني أن العدد الإجمالي يصل إلى 18750 بحلول نهاية الأسبوع - وهو ما يمثل ثلاثة ملايين مقعد أقل.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوط الجوية البريطانية ألغت 1500 رحلة إضافية، معظمها كانت مقررة لشهر يوليو.

وستؤثر موجة الإلغاءات التي تمت خلال الأسابيع الماضية، على عشرات الآلاف الذين يأملون في السفر هذا الصيف من مطاري هيثرو وجاتويك البريطانيين.

وكانت صناعة الطيران تعاني مع نقص الموظفين خلال انتعاش الطلب على السفر الجوي.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد ألغلت في وقت سابق، 10٪ من الرحلات المجدولة بين أبريل وأكتوبر، لكنها قالت إنه "للأسف" هناك حاجة إلى مزيد من الإلغاءات".

وقال متحدث باسم الشركة، وهي أكبر شركة طيران في المملكة المتحدة: "لقد اتخذنا إجراءات وقائية في وقت سابق من هذا العام لتقليل جدولنا الصيفي لتزويد العملاء بأكبر قدر ممكن من الإشعارات بشأن أي تغييرات في خطط سفرهم".

وأضاف: "بما أن صناعة الطيران بأكملها لا تزال تواجه الفترة الأكثر تحدياً في تاريخها، فمن المؤسف أنه أصبح من الضروري إجراء بعض الإلغاءات الإضافية".

وقالت شركة النقل الجوي إنها على اتصال مع العملاء "للاعتذار وعرض إعادة الحجز في موعد مختلف أو إعادة ثمن الحجز ".