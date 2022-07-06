إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القصير مرسى علم بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب صباح اليوم الاربعاء 8 أشخاص بإصابات متفرقه إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق القصير - مرسى علم، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - مرسى علم، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج وتبين أن إصابتهم متوسطة وأنه جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.