اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القصير مرسى علم بالبحر الأحمر

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:17 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القصير مرسى علم بالبحر الأحمر إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب صباح اليوم الاربعاء 8 أشخاص بإصابات متفرقه إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم بطريق القصير - مرسى علم، تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزي، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

 

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق القصير - مرسى علم، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف القريبة من موقع الحادث وبين أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة .

 

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج وتبين أن إصابتهم متوسطة وأنه جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حوادث الطرق

طريق القصير

مرسى علم



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة