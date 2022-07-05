إصابة 15شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

الفيوم-رباب الجالي

أصيب 15 مواطن، في حادث انقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، في اتجاه أسيوط، بنطاق المحافظة، مساء اليوم، نقل 5 منهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج، وعلاج الباقين في مكان الحادث، لإصابتهم بإصابات خفيفة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغ بانقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة/أسيوط الغربي، قبل مطلع كوبري الواسطى، في اتجاه أسيوط، وانتقلت قوات الشرطة، ونحو 6 سيارات إسعاف من مرفق الفيوم، إلى مكان الحادث، وشاركت سيارتين من مرفق بني سويف، لدعم نقل المصابين.

تبين إصابة 15 مواطن في الحادث، منهم 5 تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، فيما أصيب 10 آخرين بإصابات خفيفة، تم علاجها في المكان.