إزاى تسجل رقم التليفون المحمول على بطاقة التموين بموقع دعم مصر

كتب مدحت وهبة

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبة المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية سرعة تسجيل رقم التليفون الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، وأيضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول، شريطة أن يكون مسجلا باسم صاحب البطاقة فى إحدى شركات المحمول.

‎ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

‎وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية شهر يوليو 2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.