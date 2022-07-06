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إحالة دعوى محامى نيرة أشرف بالحق المدنى بالتعويض للمحكمة المختصة.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:09 م
إحالة دعوى محامى نيرة أشرف بالحق المدنى بالتعويض للمحكمة المختصة.. فيديو محاكمة قاتل نيرة اشريف
المنصورة ـ محمود عبد الراضي ـ شريف الديب - إبراهيم سعيد ـ أسامة طلعت ـ كريم عبد العزيز ـ مرام محمد

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قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، إحالة الدعوى المدنية التي طالب فيها محامي أسرة نيرة أشرف الطالبة بجامعة المنصورة التي قتلت على يد زميلها محمد عادل، بالتعويض إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت اليوم بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة.

وجاء في منطوق الحكم أنه "بعد مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي انتهى فيه إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعًا، وأن الثابت في الدعوى أن الجرم المسند إلى المتهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقه وذلك من إقراره الصحيح الثابت بالأوراق والمعاينة التصويرية وبمقتضى القرائن القاطعة فكان جزاؤه الإعدام قصاصًا لقتله المجنى عليه نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءًا وفاقاً وامتثالًا لقوله تعالى "يا أيها اللذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى" وقوله "ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون"، لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، رفت الجلسة".


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