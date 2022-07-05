26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج.. بث مباشر

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان" 26 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج ووصول أوراق الأسئلة للجان.. بث مباشر"، حيث تناول البث إنتظام وصول أوراق الأسئلة والإجابة وكتيب المفاهيم الخاص بالطلاب، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

هذا وقد شهدت اللجان، توافد الطلاب على لجان وسط إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات احترازية ووقائية كاملة، حيث يؤدى اليوم أكثر من 26 ألف طالب وطالبة الإمتحان بــ 11 إدارة تعليمية.

كما بدأ طلاب شعبة علمى رياضة أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، " الديناميكا" فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان بالتصدي لأى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، مضيفة أنه سيتم حرمان اى طالب يثبت تورطه فى الغش.

فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة إلى لجان سير الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه اطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2021 / 2022، على مستوى المحافظة، من ملاحظين ومراقبين وإداريين ورؤساء لجان وأنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات ب وتوفير كافة الامكانات المتاحة .