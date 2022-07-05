وصول أبطال التايكوندو مطار القاهرة بعد تحقيق 4 ميداليات بدورة البحر المتوسط

كتب أحمد مصطفى

وكان الكثيرون فى استقبال البعثة للاحتفال بأبطال التايكوندو وبطولاتهم.

تم تجهيز أتوبيس مكشوف لاستقبال الأبطال فى مطار القاهرة والاحتفاء بهم بعد تتويجهم بالميداليات التى وفعت رصيد مصر لعدد كبير من الميداليات فى البطولة، حيث حقق سيف عيسى، لاعب المنتخب الوطنى للتايكوندو، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 80 كجم تايكوندو بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة فى بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على بطل إسبانيا فى المباراة النهائية بنتيجة 7-4.

وحققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة فى مباراة النهائى أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7 فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر وبذلك.

وحصدت آية شحاتة الميدالية البرونزية فى منافسات التايكوندو وزن 67 كجم، بعد الخسارة فى نصف النهائى من بطلة كرواتيا بنتيجة 8/5 فى إطار منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران، وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ45 ميدالية بينها 11 ذهب و14 فضة و20 برونزية.

حصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا 5/1 فى نصف نهائي منافسات وزن 49 كجم فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.







































































