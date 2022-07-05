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وزير المالية البريطانى ريتشى سوناك يعلن استقالته

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:25 م
وزير المالية البريطانى ريتشى سوناك يعلن استقالته وزير المالية البريطانى المستقيل ريشي سوناك
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل استقالة وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك.

 

وفى وقت سابق، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، إنه لا يوجد شيء يمكن للحكومة أن تفعله لحماية الأسر من آثار التضخم، مؤكداً وفقا لصحيفة الإندبندنت، أن الارتفاع المستمر فى مؤشرات الأزمة العالمية.

 

وبدلاً من ذلك، استخدم سوناك خطابًا أمام اتحاد الصناعة البريطانية (CBI) لتقديم إعفاءات ضريبية للأعمال في ميزانية الخريف، بهدف تحفيز الإنتاجية البطيئة.

 

وقالت الصحيفة إنه نظرًا لأن التضخم تجاوز 9 في المائة لأول مرة منذ 40 عامًا، حذر الخبراء من أن الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة كان أقرب إلى 11 في المائة بالنسبة للأسر، قال سوناك إنه لا يملك القوة لوقف الضغوط العالمية مثل الوباء ، الحرب في أوكرانيا ، وتعطيل سلسلة التوريد.


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