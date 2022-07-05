وزيرة ألمانية تحذر عن مهمة إعادة بناء أوكرانيا: نحتاج إلى العالم كله

كتبت: هناء أبو العز

حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتز من الجهود الجبارة التي ستكون مطلوبة لإعادة بناء أوكرانيا، وذلك في مؤتمر لوجونو الدولي لوضع إطار لإعادة الإعمار بعد الحرب.

وقالت شولتز لوكالة الأنباء الألمانية، فى مدينة لوجانو السويسرية حيث تجرى المحادثات: هذا ليس مشروعًا لمدة عام أو عامين، وأن خريطة الضرر قد أوضحت أبعاد المهمة المطروحة، قائلة: نحتاج إلى العالم كله في هذا.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي تضاعف فيه روسيا جهودها للسيطرة الكاملة على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الرئيسية يوم الأحد.

مع بدء المحادثات يوم الإثنين، قدر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال تكلفة إعادة بناء البنية التحتية للبلاد بمبلغ 750 مليار دولار.

وقالت شولتز إن هذا يمثل أيضًا فرصة للصناعة الألمانية، مشيرة إلى أن أوكرانيا بلد كبير، وقبل الحرب كان عدد سكانها حوالي 44 مليون نسمة.

وشددت على وجه الخصوص على أهمية الاستعداد لفصل الشتاء، بحيث لا يكون للناس سقف فوق رؤوسهم فحسب ، بل يمتلكون أيضًا منزلًا دافئًا.

ومن المتوقع أن يختتم مؤتمر تعافي أوكرانيا بإعلان وافقت عليه الحكومة الأوكرانية والدول المانحة والمنظمات الدولية يحدد إطارًا لإعادة إعمار أوكرانيا.