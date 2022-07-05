هل تتكرر مأساة نهر مارمولادا وتنفصل كتل جليدية بجبال البرانس؟..خبراء يجيبون

فاطمة شوقى

شهد نهر مارمولادا فى جبال الألب الإيطالية، انهيار جليدى ، أدى إلى 6 قتلى وحوالى 20 مفقودا حتى الآن، وأكد خبير الأرصاد الجوية في مقاطعة بولزانو ديتر بيترلين " قبل يوم واحد فقط من الانهيار في مارمولادا ، تم الوصول إلى سجل درجة الحرارة أعلى بـ 10 درجات.

وقارن الخبراء ما حدث فى جبال الألب بحادث آخر من تراجع الكتل الجليدية وقع فى مونتى بيريدو بجبال البرانس فى عام 1953، والذى أدى إلى مقتل جنديين.

وأشار الجيولوجي والأستاذ في مدرسة جامعة البوليتكنيك في هويسكا ، خوسيه أنطونيو كوتشي، إلى أن تراجع الانهار الجليدية فى جبال البرانس يجعل من غير المحتمل تماما أن التعرض للانفصال الذى حدث فى مارمولادا فى جبال الألب ، حيث تسارعت سرعة سقوط الصخور على الجبل بسبب تغير المناخ، من خلال ازعاج التربة الصعيقية، وهى الطبقة الجليدية من التربة التى تعمل مثل الصمغ".

وأضاف كوتشي أنه فى مونتى بيرديدو أو إل انيتو فى جبال البرانس، لا توجد كتل من جليد مثل التى انفصلت فى مارمولادا، والتى قضت على حياة مجموعة كاملة من متسلقى الجبال فى طريقها .

تعرضت مونتي بيرديدو لانهيار أرضي أدى إلى مقتل جنديين ، ولكن حدث ذلك قبل 70 عامًا تقريبًا ، عندما كانت كتلة الجليد أكبر، كما لقي اثنان من قادة مدرسة جبل جاكا العسكرية مصرعهم أثناء التدريبات العملية وأصيب ضابطان آخران بجروح خطيرة ، وكانوا يتسلقون الجليد لتجاوز حواجز السيراك مع حدوث هبوط داخلي.

ورأى ألفريدو سيريتا ، وهو أيضًا خبير جيولوجى ، أن وقوع حادث فى البرانس مثل الذى حدث فى جبال الألب ، "غير مرجح جدًا" نظرًا لتراجع الأنهار الجليدية.

وقال خيسوس ريفوليتا، خبير فى العلوم البيئية "أصبح يمكن سماع كتل الجليد وهى تتساقط من جبال الالب ، خاصة فى هذه الأيام حيث ارتفاع درجات الحرارة ، ولذلك فلابد من إزالة الثلوج باستمرار كأمر وقائى".