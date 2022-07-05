هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 161 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.070 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 8657 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 10648 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2442 نقطة.