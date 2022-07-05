هبوط أسواق المال السعودية والإماراتية بجلسة منتصف الأسبوع.. وصعود مؤشرات الكويت

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% خاسرًا 13.83 نقطة ليغلق عند مستوى 11344.57 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 13.83 نقطة ليغلق عند مستوى 11344.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.24% رابحًا 462.63 نقطة ليغلق عند مستوى 21135.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.48%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.75%، ثم قطاعات الخدمات التجارية والمهنية، والمرافق العامة، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.19%، 0.15%، 0.12%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية، والبنوك بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.58%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%.

وقفز 127 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جبسكو" بنسبة 9.86%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 7.99%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 5.36%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 7.37%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 5.19%، ثم سهم "اللجين" بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 428.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.13% خاسرًا 35.78 نقطة ليغلق عند مستوى 3121.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 231.3 مليون سهم محققة ما قيمته 545.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6571 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.55%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.41%، ثم قطاعات الاتصالات، والاستثمار والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.38%، 1.36%، 1.33%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعي الصناعة، والسلع بنسبة 14.8%، 1.33%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 14.28%، وتراجع 20 سهمًا مجموعة تيكوم بنسبة 8.61%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.69%، فيما تصدر سهم مجموعة تيكوم قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 158.8 مليون ورقة بقيمة 407.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.334% خاسرًا 30.38 نقطة ليغلق عند مستوى 9209.79 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.883 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 143.4 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 7248 صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.23%، أعقبه العقارات بنسبة 2.09%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاعي المواد الأساسية والمرافق بنسبة 0.85%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 9.07%، ثم سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 6.5%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 5.67%، وتراجع 32 سهمًا على رأسها سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي" بنسبة 9.81%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.75%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 3.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 306.1 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 18.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7471.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% رابحًا 16.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8329.52 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% رابحًا 26.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5688.20 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.50% رابحًا 29.30 نقطة ليغلق عند مستوى 5906.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 145.6 مليون سهم بقيمة 44.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8789 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.9%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.9%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%.