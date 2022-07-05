نيابة النزهة تأمر بحجز راكب بتهمة تهريب مشغولات ذهبية عبر مطار القاهرة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة حجز راكب مصري 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والمرصعة بالأحجار الكريمة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات معدنية، قام هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي فاضل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية المشغولات الذهبية بعضها مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة (الألماس) عبارة عن خواتم ودبل وانسيالات و سلاسل ودلايات بلغ عددها ٣٧ واحدة.

شارك في الضبط كل من فاطمة محمد وفادي نبيل مأمورا الجمرك واحمد الدلهماوي مدير الحركة.

وأمر أحمد على السيد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.