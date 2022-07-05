مكافآت أمريكية للإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة فى مياه الشرق الأوسط

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت البحرية الأمريكية، أنها ستقدم مكافآت للأفراد الذين يقدمون معلومات تؤدى إلى مصادرات شاحنات غير شرعية مثل الأسلحة غير القانونية أو المخدرات فى مياه الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية، ومقرها البحرين والتي تغطى ممرات مائية استراتيجية مثل مضيق هرمز، إن المكافآت يمكن أن تكون نقدية أو أشياء مثل القوارب.

وأوضحت القيادة المركزية للبحرية الأمريكية فى بيان لها، أنها يمكن أن تقدم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار على المعلومات أو المساعدة غير القاتلة التي تدعم عمليات مكافحة الإرهاب أو تؤدى إلى نجاح مصادرة قوات البحرية الأمريكية شحنات غير مشروعة مثل الأسلحة غير القانونية أو المخدرات. ويمكن أن تكون المكافآت أيضا غير مالية وتشكل أشياء مثل القوارب أو العربات أو الغذاء أو العتاد.

وأورد البيان رقم هاتف فى البحرين حيث يمكن الإبلاغ عن الأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى المكرس لبرنامج المكافآت الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية.