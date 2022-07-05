وقالت وزارة الدفاع الكورية في سول -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- "إن الانتشار يهدف هذه المرة إلى إظهار الردع القوي للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكى والموقف الدفاعي المشترك، إضافة إلى تحسين التشغيل البيني بين القوات الجوية".

وجاء الانتشار من قاعدة إيلسون الجوية فى ألاسكا فى الوقت الذي تكثف فيه سول وواشنطن التنسيق الأمني وسط مخاوف بشأن احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية أو استفزازات أخرى، وستنضم الطائرات العسكرية الأمريكية إلى الطائرات الحربية الكورية الجنوبية، بما في ذلك إف-35 إيه ، من أجل "رحلات التعرف والتدريب الروتينية" المصممة لتعزيز التشغيل البيني للقوات الجوية، وفقًا لما صرحت به القوات الأمريكية في كوريا. وستستمر التدريبات حتى 14 يوليو، وكان آخر نشر علني للطائرات الحربية الأمريكية من الجيل الخامس في ديسمبر من عام 2017، أجرى الحلفاء تدريبهم المنتظم على "اليقظة آيس".