مصرع شاب لسقوطه من الطابق الثالث بمنزله فى كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه بمدينة دسوق، لسقوطه من الطابق الثالث بمنزله بعد اختلال توازنه، وتم نقله عن طريق سيارة الإسعاف لمستشفى دسوق العام، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدى، مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا من العميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ، بتلقيه إخطارا من الدكتور محمد أبوالسعد، مدير عام مستشفى دسوق العام بوصول م.ع.ع.ا.33 سنة، عامل عادى توفى نتيجة سقوطه من مكان عالى واصطدامه بالأرض.

وانتقل رجال المباحث لمعاينة الحادث وبسؤال أهليته وبإجراء التحريات تبين سقوط المتوفى من الطابق الثالث من المنزل لاختلال توازنه ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتصريح الدفن.