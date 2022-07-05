محافظ مطروح يكرم أسرة "الشايب" لإنقاذه سيدتين من الغرق قبل وفاته.. صور

كتب - أسامة عبد الحميد

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء بحضور العمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والنائب مهدى العمدة نائب مجلس النواب السابق، أسرة المرحوم أبو بكر حوسين عبد القطعانى وشهرته مراجع الشايب من أهالى السلوم، مع منحه شهادة تقدير تسلمها ابنه، وذلك تقديراَ لما قام به من عمل بطولى وإنسانى مع انقاذ سيدتين من الغرق بساحل السلوم قبل وفاته.

و وجه محافظ مطروح تعازيه للأسرة وأهالى السلوم، مع الإشادة بالعمل البطولى والإنسانى لابن السلوم الذى أفدى روحه لإنقاذ الآخرين، مع دعوته لأبنائه بأن يكونوا خير خلف ويعوضهم عن فقيدهم كل خير.

وأكد على تلبية كافة مطالب الأسرة، والتوجيه لإدارة المجالس بالتنسيق مع مجلس مدينة السلوم لإطلاق اسم الفقيد على منشأة أو قاعة اجتماعات بالمدينة بما يخلد سيرته وعمله البطولى كنموذج للتضحية فداءَ لأرواح الآخرين.



الترحيب بأفراد الأسرة



المكرمين