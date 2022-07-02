محافظ مطروح يستقبل رئيس شركة كهرباء البحيرة ويهنئه بتوليه مهام عمله الجديد

مطروح - فريق المحافظات

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندس طارق عبد الشافى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، حيث عقد اجتماع بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس لطفى عودة نائب رئيس الشركة، والمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، ومديرى الأجهزة المعنية.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لرئيس شركة كهرباء البحيرة لتوليه مهام عمله الجديد متنميا له التوفيق.

كما تم مناقشة عدد من مطالب واحتياجات محافظة مطروح في مشروعات الكهرباء من أعمدة ومحولات وكابلات وغيرها واولوياتها وفقا لعدد من المناطق ودعم المحافظة بمزيد منها، ومتابعة حل عدد من مشاكل الكهرباء بعدد من المناطق بها مع أعمال الصيانة المستمرة وفق جداول لها يتم الاعلان عنها.

وتمت الموافقة على دعم المحافظة بمزيد من المهمات وصرف محولات كهرباء للاستعانة بها، والتأكيد على اهمية سرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال سواء منخفض او متوسط، والإشادة بجهود العاملين بشركة الكهرباء بمطروح وفق الامكانيات المتوفرة وأهمية بذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمة وتحقيق الاستقرار في الكهرباء بمطروح.

وأكد محافظ مطروح استمرار المحافظة في تقديم كافة الدعم والتيسيرات بالتعاون مع شركة الكهرباء لتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء بالمحافظة.