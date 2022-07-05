محافظ قنا يتابع إجراءات استلام مشروعات حياة كريمة المُنفذة بالمرحلة الأولى

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا، لبحث تذليل التحديات تمهيدا لإستلام عدد من المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كربمة بمختلف القطاعات الخدمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمود محمد وحيد نائب رئيس الشعبة الهندسية والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والعميد أحمد مدحت إستشارى الهيئة الهندسية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، والمهندس محمد على رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وجه محافظ قنا خلال الإجتماع مسئولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المنشآت التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى بها وتقديم الخدمات للمواطنين ، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التى ما زالت جاري العمل بها، موجها بعقد اجتماع اسبوعى بحضور جميع مسئولى الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الأولى.

كما استعرض العميد محمود محمد وحيد نائب رئيس الشعبة الهندسية الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي تتطلب سرعة التنسيق مع الجهات المستفيدة مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والصحة والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والاتصالات، موكدا علي أهمية تعاون جميع الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتذليل أى عقبات وتيسير الإجراءات للإسراع فى استلام تلك الأعمال للارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية ومن ثم تقديم خدمات أفضل للمواطن بتلك القرى، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 161 مشروع و تسليم 60 مشروع للجهات المستفيدة.