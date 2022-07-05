محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية ويقدم التهنئة بعيد الأضحى.. صور

كتب – أسامة عبد الحميد

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء، دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونقل محافظ البحيرة، تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية إلى أبناء ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء المحافظ على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

وقدم التهنئة بالعيد لنزلاء دار السعادة للمسنين والمسنات بالأبعادية الذي يضم 27 نزيل وأهداهم الهدايا والعلاج وكلف صندوق دعم الدواء بالمحافظة بتوفير العلاج اللازم لجميع المسنين بالدار شهرياً، مؤكداً على تقديم كافة الرعاية والدعم لهم وبذل أقصى جهد لإسعادهم والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة نقلهم لمجمع دور المسنين الجديد الذي تم إنشاؤه بتكلفة 40 مليون جنيه وفق أحدث النظم والمواصفات لتوفير حياة كريمة لهم، والذي يعد من أكبر مراكز ودور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.

كما وزع المحافظ الهدايا والملابس على الأطفال الأيتام بدور الرعاية والتي تضم 27 طفل بدار البنين و59 بدار رعاية البنات "22 حضانة إيوائية - 37 فتاة"، ثم قدم اللواء هشام آمنة التهنئة والهدايا لأبناء دار الرعاية الإجتماعية للطفل التى تضم 22 طفلاً.

وقرر اللواء هشام آمنة صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بدور الرعاية الإجتماعية بالأبعادية تقديراً لخدمة نزلائها.



تقديم الهدايا



دور الرعاية