اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:10 م
أكرم القصاص
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ضمن مشروعات "حياة كريمة"..

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع وإنشاء كوبرى شلوف بالمطمر.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:39 م
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع وإنشاء كوبرى شلوف بالمطمر.. صور محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدرى

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طنا بقرية المطمر، وتابع أعمال استكمال تبطين ترعة العونة بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .. رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزي النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال ومسئولي دار الهندسة. 

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طنا على مصرف البدارى الرئيسي الكيلو 430 بجوار معدية شلوف بقرية المطمر التابعة للوحدة المحلية للعونة بساحل سليم وتابع المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بالكوبري والذي يجري انشاؤه بتكلفة 6 مليون جنيه ضمن مشروعات الكبارى التي يجري إنشائها بقرى مركز ساحل سليم تسهيلًا لحركة وانتقال المواطنين بين القرى كما تابع المحافظ ومرافقوه استكمال أعمال تبطين ترعة العونة بطول كيلو و300 متر، مشيدًا بنسب الانجاز في المشروع وجودة الأعمال مشددًا على رفع كافة مخلفات التطهير من على جانبي الطريق المجاور للترع أول بأول منعًا لأي تراكمات. 

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجري تنفيذ 173 مشروع كوبري ومشاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بتكلفة 285 مليون جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري مضيفًا إنه يجري العمل في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بإجمالي أطوال تم تنفيذها بلغت 509 .245 كم ويجرى تنفيذ 406.755 كم وتستهدف 108 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية 21/11/ 2023 بتكلفة اجمالية بلغت مليار و314 مليون جنيه بتمويل من وزارة الري والمحافظة تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية لافتًا إلى جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة تبطين الترع ومعدلات التنفيذ موجهًا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا. 

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولي جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع. 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (1)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (2)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (3)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (4)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (5)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (6)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (8)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (9)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (10)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (11)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (12)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (13)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (14)
 

 

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء كوبرى شلوف حمولة 70 طن بالمطمر وتبطين ترعة العونة (15)
 

 


اللواء عصام سعد

محافظ أسيوط

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