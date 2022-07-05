محافظ أسوان يستجيب لشكوى أهالى قرية المويسات بإنهاء مشكلة الصرف.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لشكوى بعض أهالى قرية المويسات بالبصيلية بمركز إدفو والخاصة بوجود تجمعات لمياه الصرف فى أحد المناطق المنخفضة أمام منازلهم.

وأعطى المحافظ، توجيهاته الفورية لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بسرعة التدخل لإنهاء المشكلة ورفع المعاناة عن المواطنين ، مع الوقوف على أسباب هذه الظاهرة لإيجاد الحلول الجذرية لها.

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم الدفع بعدد من سيارات الكسح لشفط المياه ، مع ردم البرك كحل عاجل للمشكلة ، وخاصة أن قرية المويسات تشهد حالياً مشروع إدخال خدمة الصرف الصحى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم إنهاء المشروع بنسبة 100% ، وجارى تركيب الوصلات المنزلية وهو الذى سيعتبر حل نهائى وجذرى لهذه المشكلة.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك جارى ضمن مشروعات حياة كريمة أيضاً بالقرية تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وإستبدالها من جميع مواسير الأسبستوس بطول 6 كم ، وبأقطار مختلفة من 8 إلى 2 بوصة ، بالإضافة إلى الخط الرئيسى بطول 6 كم ، وبقطر 12 بوصة ، كما تم تنفيذ مشروع تبطين ترعة ساحل البصيلية بالمويسات بنسبة 100% ، وبطول 3 كم وذلك للحد من تسرب مياه الصرف الزراعى إلى المنازل.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إدفو أن قرية المويسات شهدت أيضاً تنفيذ مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومجمع الألبان بنسبة 100 % ، بجانب الإنتهاء من إنشاء مدرسة البصيلية قبلى الإبتدائى بالمويسات بنسبة 100 % ، بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب المويسات ، ومركز شباب حاجر المويسات ، موضحاً بأنه تواكب مع ذلك إنشاء 2 كوبرى بالمويسات ، مع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالكامل بإجمالى 16 محول كهربائى بقدرات متنوعة، علاوة على إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمويسات.



أهالى قرية المويسات



مشكلة الصرف