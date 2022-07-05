محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية.. صور

ووجه المحافظ، بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها ، والإستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة، مع الاهتمام بالشكل الجمالى والحضارى أمام مواقع تنفيذ هذه المشروعات بما يتكامل مع حجم الإنجازات حتى يجنى مواطنى المحافظة ثمارها على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار قام فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة بقيادة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى على المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو وتوابعها المختلفة والتى يستفاد منها نحو 47 ألف نسمة والتى من بينها مشروع المجمع الخدمى بقرية الخوى بنسبة تنفيذ 95%، وكذا المرور على مشروع المجمع الزراعى بنفس القرية بنسبة تنفيذ 15 % حيث تم إبلاغ مسئولى جهاز التعمير الذين أفادوا بأنه تم سحب العمليه من المقاول لتقاعسه ، وإستبعاده وإسناد المشروع لشركه أخرى.

وعقب ذلك توجه أعضاء وحدة حياة كريمة لمتابعة مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العقيبة بنسبة تنفيذ 70 % ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الشراونة بحرى بنسبة تنفيذ 45 % ، فيما جارى العمل فى 2 موقع لتنفيذ مشروع إنشاء عمارات سكنية جديدة بالعوينية وعزبة سليم جودة.

وفى نفس الجولة، تم الاستماع لمطالب أهالى هذه القرى والتى كانت من أبرزها إنشاء جناح بمدرسة اللديد الإبتدائية لإستيعاب الكثافة الطلابية حيث تم رفع ذلك الأمر لمسئولى هيئة الأبنية التعليمية ، بجانب رفع كفاءة مدرسة الشراونة بحرى الإبتدائية ، ومدرسة الشراونة بحرى الإعدادية ، مع إستكمال مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بالقرية وتوابعها ، بالإضافة إلى تلافى بعض العيوب الفنية فى مشروع تركيب الوصلات المنزلية بالقرية.

وبناء على توجيهات محافظ أسوان، قد تم التواصل مع مسئولى مياه الشرب بإدفو لوضع المناطق التى لم تنفذ بها عمليات الإحلال ضمن مقايسة الشركة والتى تضم عدد من القرى على مستوى مراكز المحافظة ، ومراجعة الوصلات المنزلية لتنفيذها بالجودة المطلوبة، وكان من بين المطالب أيضاً رفع كفاءة وتجديد كوبرى اللديد، وجارى تجهيز مذكرة بذلك لرفعها لمسئولى الرى، علاوة على المطلب الخاص بوجود كابل كهرباء فوق سطح الأرض للحفاظ على سلامة الأطفال والمواطنين من أى أضرار، وتم التواصل مع قطاع كهرباء إدفو لحل المشكلة بشكل نهائى.

وتم خلال الجولة، نقل أعضاء وحدة حياة كريمة تحيات وتهنئة محافظ أسوان للعاملين بالمواقع والشركات المنفذه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والتوجيه بتكثيف الأعمال على مدار اليوم، مع وضع البانرات واللوحات التعريفية بمواقع العمل لتوضيح حجم ومعدلات الإنجاز، ليتواكب مع ذلك رفع التراكمات أولاً بأول، ووضع علامات تحذيرية.

فيما قدم الأهالى شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على مبادرته الإنسانية غير المسبوقة "حياة كريمة" لمساهمتها بشكل مباشر فى تحسين واقع وجودة الحياة لهم لما هو أفضل داخل الجمهورية الجديدة.