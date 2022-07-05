محافظ أسوان يتابع طرح السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.. صور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، بعض محلات الجزارة والمخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية لمتابعة حركة البيع والشراء فى الأسواق، ومدى توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية، بالإضافة إلى ضبط الأسعار والتصدى لكافة أشكال الاحتكار والغش التجارى، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وخلال تفقده لأحد منافذ بيع اللحوم الحمراء السودانية التابعة لوزارة الزراعة شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الالتزام بالأسعار المعلنة لتحقيق التوازن المطلوب فى العرض والطلب لأسعار اللحوم البلدية بشكل عام، والحفاظ على جودة اللحوم المبردة، وعدم التلاعب فى الأوزان أو سلامة المعروض من هذه اللحوم الطازجة ، وهو الذى يتوازى مع النظافة العامة.

وأثناء نفس الجولة قام أشرف عطية بتفقد أحد المخابز البلدية بوسط المدينة والذى ينتج 43 ألف رغيف يومياً حيث أستفسر عن مدى رضاء المواطنين لمستوى جودة رغيف العيش ووزنه بواقع 90 جرام.

كما تابع داخل المخبز آلية البيع بداية من ماكينة الصرف وحتى إستلام المستهلك لأعداد الأرغفة المقررة له مروراً بعملية إنتاج الخبز ، بالإضافة إلى النظافة العامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وشدد محافظ أسوان أثناء تفقده للمجمع الاستهلاكى بالشيخ هارون على توافر جميع السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطن الأسوانى ، وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والطيور المذبوحة والمجمدة وباقى السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية الأخرى بأسعار مخفضة حيث يتم عرض الخراف الحية بسعر 90 جنيه للكيلو القائم ، وكذا طرح كميات من اللحوم السودانى الطازجة بسعر 115 جنيه للكيلو ، واللحوم الضانى المبرد بسعر 135 جنيه للكيلو ، واللحوم الضانى المجمد بسعر 130 جنيه للكيلو ، علاوة على اللحوم البرازيلى المجمد بسعر 85 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن المحافظة بها 53 مجمع استهلاكى تابع لوزارة التموين ، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة والشرطة منتشرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة ضمن حرص الدولة والحكومة على إحداث التوازن المطلوب مع الأسواق المحلية والحد من محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعار السلع المختلفة .