متى تحتاج لفحص سرطان الرئة؟

سرطان الرئة من أبرز أنواع الأمراض السرطانية التى يعانى منها البعض وخصوصا المدخنين فإذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بسرطان الرئة ، يوصي الخبراء بالخضوع للفحص سنويًا.
وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تقول جمعية السرطان الأمريكية ، وجمعية الرئة الأمريكية ، إذا كنت من كبار السن ويتراوح عمرك بين 50 و 80 عامًا أو مدخنا منذ فترة طويلة ، فيجب أن يتم فحصك كل عام.
س: ما مدى فعالية الفحص؟
ج: نسبة صغيرة فقط ممن يخضعون للفحص مصابون بالسرطان - حوالي واحد من كل 300 مريض قد يبدو هذا كعدد صغير ، لكنه مماثل أو أفضل من نتائج فحص سرطان الثدي والقولون.
س: هل هناك مخاطر محتملة من الفحص؟ج: هناك ثلاث مشاكل رئيسية نربطها بالفحص:
أثناء الفحص ، يتم أحيانًا العثور على بقعة صغيرة (تسمى عقدة) ، ولكن 95 ٪ منها عبارة عن ندوب صغيرة حميدة في الرئتين لم نكن لنتعرف عليها أبدًا بدون الفحص. هذا قد يسبب القلق للناس. وإذا بدت العقيدة مثيرة للقلق ، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء المزيد من عمليات المسح والخزعات ، أو حتى إجراء عملية جراحية لإزالتها فقط لمعرفة أنها ليست سرطانًا.
تنبعث من عمليات المسح جرعة منخفضة من الإشعاع . يتم الفحص سنويًا ، لذلك إذا أجريت عمليات المسح بشكل متكرر ، فسيتم إضافة ذلك. ولا أحد يعرف حقًا مدى تأثيره على صحتك بمرور الوقت. هناك خطر ضئيل للغاية للإصابة بالسرطان بعد سنوات بسبب تكرار الفحص.
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