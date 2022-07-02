اليوم السابع
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السبت، 02 يوليه 2022 11:26 ص
أكرم القصاص
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أعراض تكشف الإصابة بسرطان الرئة قبل التأكد بـ6 أشهر

السبت، 02 يوليه 2022 11:00 ص
أعراض تكشف الإصابة بسرطان الرئة قبل التأكد بـ6 أشهر اعراض سرطان الرئة
فاطمة ياسر

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نشرت وكالة " نوفوستي "العديد من الأعراض المرتبطة بسرطان الرئة، حيث أعلن خبراء منظمة بحوث السرطان البريطانية، ان هناك  ثمانية أعراض مرتبطة بسرطان الرئة، ويمكن أن تظهر قبل ستة أشهر من تأكيد الإصابة به.
 
 وأوضح الباحثون، أن 10 بالمئة من المصابين بسرطان الرئة يعيشون 10 سنوات وأكثر،  وأن الوقاية من سرطان الرئة ممكنة في معظم الحالات، خاصة في حالة اكتشاف الإصابة مبكرا.
 
وقدم التقرير العديد من الأعراض المبكرة المرتبطة بالإصابة بسرطان الرئة، ومنها: 
 
-بصق يصاحبه الدم.
-السعال  الشديد.
- صفير أثناء التنفس .
-ألم في العظام شديد.
- فقدان الوزن الغير مبرر.
-تعب مزمن في جميع أنحاء الجسم.
- ألم في الظهر.
- ألم في الصدر.
- ضيق في التنفس.
 
وحث التقرير علي ضرورة السعي لإكتشاف حقيقة الإصابة، والتأكد منها عن طريق الخضوع للعديد من الفحصوات اللازمة وأبرزها الرنين علي الصدر، فقد يساهم في إكتشاف الإصابة.
 
أما عن طرق العلاج فيتم تحديدها وفقا لدرجة الإصابة، فقد تكون جراحية لإستئصال السرطان ، أو الخضوع لجلسات الكيماوي ، الإشعاع.
 

سرطان الرئة

اعراض سرطان الرئة

علاج سرطان الرئة



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