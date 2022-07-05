ليلة سقوط تاجر الحشيش في قبضة الأمن بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بمنطقة المنيب، واعترف المتهم بترويج المضبوطات بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.