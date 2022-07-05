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لوجانسك: قوات كييف تقصف مستشفى ولادة فى مدينة سلافيانسك

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:55 م
لوجانسك: قوات كييف تقصف مستشفى ولادة فى مدينة سلافيانسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت جمهورية لوجانسك الشعبية أن قوات كييف قصفت اليوم الثلاثاء مستشفى للولادة في مدينة سلافيانسك بمنطقة خاضعة لهم، لاتهام القوات الروسية وقوات لوجانسك باستهداف المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت جمهورية لوجانسك الشعبية أن مسلحين من الكتائب الأوكرانية فتحوا النار على مستشفى للولادة في سلافيانسك خاضع لسيطرتهم لتحميل القوات المتحالفة المسؤولية عن القصف.

وفى وقت سابق قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية على مدينة سلافيانسك.

وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة سلافيانسك فاديم لياخ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات الأولية، أدى القصف المكثف للمدينة اليوم إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وبسبب الغارات، اشتعلت النيران في السوق المركزي".

وأفاد بأن العديد من الأحياء تضررت نتيجة القصف الروسية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد مدى الضرر.

 

 


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