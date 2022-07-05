للنساء.. من منهن صاحبات العمر المديد .. المتشائمات أم المتفائلات؟

فاطمة ياسر

نشرت الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة دراسة حديثة تكشف أن لأشخاص المتفائلين من النساء يحظون بأعمار أطول من المتشائمات.

حيث أوضحت الدراسة التي نشرت في صحيفة "واشنطن بوست"، أن الشعور بالتشاؤم يعد من الأمور التي تحظي بتقديم الطاقة السلبية للشخص، وتزيد فرص شعوره بالقلق والتوتر مما يزيد من فرص إصابتهم بالأمراض كأمراض القلب.

وأشارت الدراسة، أن النساء المتفائلات يعشن لمدة أطول بسبب العديد من العوامل، وأبرزها النوم المريح وانخفاض القلق وتحسن صحة القلب والشرايين لأنهم لا يتعاملون مع الضغوط النفسية اليومية بشكل مبالغ فيه.

وقامت الدراسة علي فحص أمد الحياة لـ160 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 إلي 79 عام، وظلت الدراسة لمدة 27 سنة، ولكن في بداية الدراسة، طولبت النساء بالإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة ما إذا كن متفائلات إزاء الحياة والمستقبل أم إنهن تعانين من التشاؤم، وفي 2019، واكب الباحثون النساء اللائي ما زلن على قيد الحياة، وتم قياس متوسط أمد الحياة لدى المشاركات اللائي توفين.

وأظهرت النتائج أن النساء المتفائلات عشن أعمارا أطول حتى بلغن العقد التاسع، فيما يصل متوسط عمر المرأة بالدول المتقدمة إلى 83 سنة، وهذا ما جعل الخبراء يرون أن هذه الدراسة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها أخذت في الحسبان عددا من العوامل مثل مستوى التعليم والدخل والانتماء الإثني، إضافة إلى رصد الإصابة بالاكتئاب أو أي أمراض أخرى.

وأوضحت الدراسة أن هناك دراسات سابقة خضع لها الرجال والنساء ، وأثبتت أن المتفائلين يعيشون عمرا أطول بنسبة تتراوح بين 11 و15 في المئة مقارنة بالمتشائمين.

وقدمت الدراسة أبرز وأهم السمات الشخصية التي يتمتع بها الأشخاص المتفائلين، ومنها اتباع نظام غذائي صحي، ويمارسون الرياضة، ويبعدون عن اتباع العادات الخاطئة كالتدخين، ويحافظون علي صحتهم وتقل لديهم فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.