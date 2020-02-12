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الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:25 م
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دراسة تكشف العلاقة بين التفاؤل وتخفيف شدة السكتة الدماغية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:00 م
دراسة تكشف العلاقة بين التفاؤل وتخفيف شدة السكتة الدماغية السكتة الدماغية - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشف البحث الأولي الذي تم تقديمه في المؤتمر الدولي للسكتة الدماغية الأمريكية لعام 2020 بلوس أنجلوس، أن الناجين من السكتة الدماغية والذين يعانون من مستويات عالية من التفاؤل كان لديهم مستويات منخفضة من الالتهاب ، وتقليل شدة السكتة الدماغية وإعاقة بدنية أقل بعد ثلاثة أشهر، مقارنة بأولئك الذين هم أقل تفاؤلاً.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، كشف الباحثون في دراسة صغيرة شملت 49 ناجًا من السكتة الدماغية ، العلاقة بين التفاؤل والالتهاب وشدة السكتة الدماغية والإعاقة الجسدية لمدة ثلاثة أشهر بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقال الباحثون إن فهم كيفية ارتباط هذه العناصر أو تأثيرها على بعضها البعض قد يوفر إطارًا علميًا لتطوير استراتيجيات جديدة لاستعادة السكتة الدماغية.

وقال "يون جو لاي" ، دكتوراه في الطب واستشارى الأمراض العصبية بجامعة تكساس: "تشير نتائجنا إلى أن الأشخاص المتفائلين لديهم نتائج مرضية أفضل ، وبالتالي فإن رفع الروح المعنوية قد يكون وسيلة مثالية لتحسين الصحة العقلية والشفاء بعد السكتة الدماغية".

والتهاب ما بعد السكتة الدماغية يضر بالدماغ ويضعف الانتعاش، وارتبط التفاؤل بانخفاض مستويات الالتهاب والنتائج الصحية المحسنة بين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية ، ومع ذلك ، لم يتم إجراء دراسات سابقة تم تقييمها في حالة وجود هذا الارتباط بين مرضى السكتة الدماغية.

وهذه الدراسة التجريبية عبارة عن تحليل ثانوي للبيانات التي تم جمعها من مستودع الأمراض العصبية، وشملت النتائج مستويات التفاؤل من اختبار الحياة التوجه المنقح ، وهي أداة نفسية قياسية لقياس التفاؤل؛ وتم تقييم شدة السكتة الدماغية من خلال مقياس السكتة الدماغية للمعاهد الوطنية للصحة ، ومستويات علامات الالتهابات — إنترلوكين 6 (IL-6) ، عامل نخر الورم ألفا (TNFα) وبروتين C التفاعلي (CRP).

ومع زيادة مستويات التفاؤل ، انخفضت شدة السكتة الدماغية وعلامات الالتهاب IL-6 و CRP حتى بعد النظر في المتغيرات المحتملة الأخرى.

وقال لاي: "يجب أن يعرف المرضى وأسرهم أهمية البيئة الإيجابية التي يمكن أن تفيد المريض، حيث أن الصحة العقلية تؤثر على الشفاء بعد السكتة الدماغية."


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