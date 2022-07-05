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لجنة تحقيق بدونيتسك: عناصر "أس أس" الأوكرانية اعترفوا بجرائمهم وقتلهم للأسرى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:59 م
لجنة تحقيق بدونيتسك: عناصر "أس أس" الأوكرانية اعترفوا بجرائمهم وقتلهم للأسرى الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عناصر "أس أس الدب" الأوكرانية الذين أسرتهم القوات الروسية يدلون بإفاداتهم، ويعترفون كيف نفذوا جرائمهم، وقتلوا أسراهم، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت لجنة التحقيق في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن أكثر من 100 شخص وقعوا ضحايا للمتهمين، متابعا: جميعهم اعترفوا كيف وأين قتلوا الأسرى العسكريين والمدنيين، وبين المتهمين القناص فلاديمير جابيتش الذي اعترف بارتكاب 60 جريمة قتل.

وتابعت لجنة التحقيق في جمهورية دونيتسك الشعبية،: قامت مجموعة التخريب والاعتداء، حسب اعترافاته، بإطلاق النار على 5 سجناء، وأن آخرين من أعوانه قتلوا عشرات الضحايا.

 


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