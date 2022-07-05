اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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قرار جمهورى بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:44 م
قرار جمهورى بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 296 لسنة 2022 بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية.

وتحدد أقدمية معاونى النيابة وفقا لترتيبهم بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج، على درجة معاون نيابة.. وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

النيابه الاداريه

الجريده الرسميه

اليوم السابع بلس

معاونو النيابه



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