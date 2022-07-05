قرار جمهورى بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 296 لسنة 2022 بتعيين 48 معاونا للنيابة الإدارية.

وتحدد أقدمية معاونى النيابة وفقا لترتيبهم بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج، على درجة معاون نيابة.. وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.