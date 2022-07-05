اليوم السابع
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ضياء رشوان يعلن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:07 م
ضياء رشوان يعلن إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى.. صور الحوار الوطنى
كتب محمد السيد وأحمد عرفة - تصوير كريم عبد العزيز

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قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن ما دار فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى كان مثالا حيا لما يمكن أن يكون عليه الحوار الوطنى، حيث كان الجميع على قدر المسؤولية والالتزام.
 
 
وأضاف ضياء رشوان، أن الحوار أسفر عن أمرين مهمين، الوثيقة الأولى هى إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى واللجان والفاعليات المتفرعة منه، مشيرا إلى أنه كان هناك توافق بها وأنه لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد عليها وتضم ١٩ مادة، وأنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطنى.
 
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