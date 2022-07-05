ضياء رشوان: لم تطرح القوى السياسية أى شروط للمشاركة فى الحوار الوطنى

كتب محمد السيد - أحمد عرفة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن أولويات الحوار ستتحدد عبر مجلس الأمناء من خلال الأمانة الفنية التي سترسلها لنا، ومن حيث ما يطرحه أعضاء مجلس الأمناء.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: لم نتلق شروطا من أحد، ولم تطرح قوى سياسية أو تجمع حزبى شروطا، ولكن ما طرح هو ضمانات.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن المختلف ليس مشككا، ولكن المختلف مختلف ولا يجوز اتهام المختلف في نيته.

وقال ضياء رشوان، إنه فوجئ بحجم الاهتمام بالحوار، موضحا أن هذا الإقبال يعكس حاجة لدى المصريين لباها الحوار، وطريق يطرح من خلاله المصريون أفكارهم.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: نحن لا ننشئ دولة، فالدولة قائمة، ولكن نضع ملامح للجمهورية الجديدة للدولة القائمة، لتكون أفضل ويكون عنوانها الحوار لنكون معا، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة هدفها وضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده، وهذا سيتم منذ أول جلسة فى 19 يوليو.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن الجلسات في الأصل علانية ويحضرها الصحفيون والإعلاميون.