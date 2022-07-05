اليوم السابع
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ضياء رشوان عن مشاركة الإخوان بالحوار الوطنى: لا مكان للقتلة فى ساحة الحوار.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:15 م
ضياء رشوان عن مشاركة الإخوان بالحوار الوطنى: لا مكان للقتلة فى ساحة الحوار.. صور ضياء رشوان
كتب محمد السيد - أحمد عرفة - تصوير كريم عبد العزيز

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قال ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، إن المستثنى من حضور الحوار الوطنى بإجماع أعضاء المجلس هو كل من مارس عنف أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، ومستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس، ولا يمكن للقتلة أن يكون لهم مكان في ساحة الحوار.

وأضاف منسق عام الحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى، أن الفئة الثانية المستبعدة من الحوار كل من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014.

وتابع منسق عام الحوار الوطني: من يرفض شرعية الدستور هو انقلابى ويريد قلب نظام الحكم فالحوار هو حوار وليس قتال والذى يقاتل ليس له مكان في الحوار.

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