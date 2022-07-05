ضياء رشوان: الإفراج عن 450 شخصا حتى الآن وربما يكون لدينا أخبار سارة فى العيد.. صور

كتب أحمد عرفة - تصوير كريم عبد العزيز

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه حتى الآن تم الإفراج عن مجموعات من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة بقرارات رئيس جمهورية، حيث إن أكثر من 450 شخصا تم الإفراج عنهم حتى الآن.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال مؤتمر صحفى: "هذا ليس كافيا، وكل أعضاء مجلس الأمناء يطالبون القضاء المصرى العادل الممثل في النيابة العامة والدوائر القضائية باتخاذ كل ما يلزم بإنهاء الحبس الاحتياطى لمن لم يسل دما أو يقترف جرما جنائيا وهذا ليس مطلب من أحزاب ولكن مطلب قانونى".

وتابع المنسق العام للحوار الوطنى، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسى يتكرم بإصدار قرارات العفو الرئاسي، ودورنا تحفيز هذا الأمر كمجلس للأمناء، والأيام قليلة القادمة وبمناسبة الأعياد القادمة ربما يكون لدينا أخبار أكثر من سارة في هذا المجال، ولدينا تواصل كبير مع المصريين بالخارج".































































