ضبط 1.7 طن دقيق مدعم داخل مخبز بلدى فى كفر الشيخ قبل بيعه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين ببيلا بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من ضبط مخبز بلدى بدائرة المركز، قام بتجميع 34 شيكارة دقيق بلدى مدعم، لتسريبه للسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك خلال حملة موسعة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الجهات الرقابية، لضبط المخابز المخالفة والمتاجرين بالدقيق المدعم، وتشديد الرقابة على الأسواق وردع المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة أيمن غالي، وعلى أمين، نائبا رئيس المدينة، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، وعضوية رؤساء الوحدات المحلية بمركز بيلا، ومديرى المكاتب التموينية بالقري.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بلدى لتجميعه 34 شيكارة دقيق بلدى مدعم، لبيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على طن و700 كجم دقيق.

كما حررت الحملة 17 محضرًا متنوعًا ضد أصحاب المخابز المخالفة، وشملت 7 محاضر نقص وزن الرغيف، و6 محاضر نظافة، و4 محاضر عدم إعلان، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



حملات على المخابز ببيلا