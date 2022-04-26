وكيل تموين كفر الشيخ: نستهدف 450 ألف طن قمح.. وحملات توعية للمزارعين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، نستهدف توريد 450 ألف طن قمح ولدينا 21 موقعا منتشرا بمدن المحافظة تتلقى القمح من المزارعين تستوعب هذه المواقع 200 ألف طن، وبمجرد اكتمال تلك المواقع سيتم نقل القمح لصوامع أخرى.

وأضاف حبيب" لـ" اليوم السابع"، تشهد المواقع إقبال متوسط ويزيد الإقبال عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث تم تعقيم المواقع وتطهيرها وتشكيل لجان لمتابعة توريد القمح.

وقال حبيب، إن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وجه بتوعية المزارعين وأهالي المحافظة بتوريد القمح من خلال عقد ندوات بالجمعيات الزراعية، إضافة لمنع خروج القمح من المحافظة إلا بتصريح رسمي، وتشهد المنافذ المتعدد رقابة صارمة في هذا الشأن.