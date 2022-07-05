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زيلينسكى: مباحثات مع الأمم المتحدة حول سبل تصدير الحبوب الأوكرانية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:17 ص
زيلينسكى: مباحثات مع الأمم المتحدة حول سبل تصدير الحبوب الأوكرانية زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى وجود مباحثات مع الأمم المتحدة حول سبل تصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال الرئيس الأوكراني: "بالفعل، نجرى الآن مباحثات مع الأمم المتحدة، بمشاركة ممثلينا المسؤولين عن أمن خروج الحبوب من ميانئنا ونحن نعمل بشكل مباشر مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش".

 

وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن نقطة مهمة هى أن يضمن أحد أمن السفن من الدول، غير روسيا التى لا نثق بها، والتى ستصل إلينا لتحميلها ببعض المنتجات الزراعية.

 

ولفت الرئيس الأوكرانى إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لتولى قيادة هذه العملية، على ما يبدو، موضحا أن أوكرانيا تعمل على مختلف السبل الأخرى لتصدير الحبوب، وتزيد من الصادرات يوميا لكن ذلك معقد، والظروف صعبة.

 


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