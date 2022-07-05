اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:08 م
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زعيم العمال يسعى لجذب الناخبين بورقة "بريكست" للفوز فى الانتخابات المقبلة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:07 م
زعيم العمال يسعى لجذب الناخبين بورقة "بريكست" للفوز فى الانتخابات المقبلة كير ستارمر وبوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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أصر زعيم حزب العمال السير كير ستارمر على أنه لا "يدافع عن الوضع الراهن" بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأنه استبعد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي إذا فاز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

كما تجنب زعيم حزب العمال سؤالاً حول ما إذا كان يقبل فعليًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لكنه وضع خطة من خمس نقاط لإصلاح "البيروقراطية الهائلة" بموجب الصفقة التي توسط فيها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

جاءت تصريحات السير كير بعد خطاب ألقاه في السفارة الأيرلندية تعهد خلاله بأن بريطانيا لن تنضم إلى السوق الموحدة أو تعيد حرية الحركة أو تسعى للعودة إلى الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة عمالية مستقبلية.

وفي أول تدخل كبير له في نقاش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ شهور ، قال زعيم حزب العمال: "هناك البعض ممن يقولون لسنا بحاجة لجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ينجح - نحن بحاجة إلى التراجع عنه. لا يمكننى الاتفاق مع ذلك أبدا ".

واعترف بأن البعض قد لا يرغبون في سماع أن بريطانيا لن تعود إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي في ظل حكومة العمال ، لكنه أضاف "وظيفتي أن أكون صريحا وصادقا".

ووضع خطته "لإنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" في الحدث الذي استضافه مركز الأبحاث التابع لمركز الإصلاح الأوروبي ، وتعهد السير كير بإنجاح "الصفقة السيئة" الحالية من خلال إصلاح بروتوكول أيرلندا الشمالية أولاً.

وقال إن الحزب سيلغي "معظم عمليات التفتيش على الحدود التي أنشأتها صفقة بريكست والتي توصل إليها حزب المحافظين" ، كما سيطبق "اتفاقية بيطرية جديدة للمنتجات الزراعية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وزعم أنها ستعمل أيضًا مع الشركات لوضع "مخطط أفضل" للسماح للسلع منخفضة المخاطر بدخول أيرلندا الشمالية دون "فحوصات غير ضرورية".

 


كير ستارمر

زعيم حزب العمال

بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطاني

بريكست

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الاوروبى



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