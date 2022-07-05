رئيس الشيشان يدعو زيلينسكى إلى الهرب

كتب أحمد عرفة

نصح رئيس الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالفرار بعد تصريحه حول عودة ليسيتشانسك القريبة إلى سيطرة قوات كييف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الشيشان الروسية: يقول فولوديمير زيلينسكي إنه سيستعيد ليسيتشانسك، ومتطرفو بانديرا يقولون العكس، ونصيحتي لك هي أن تهرب أنت تتقن هذا.

وفى وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أهمية إخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أطلع زيلينسكي خلالها جونسون على التقدم المحرز والمناقشات التي عقدت في مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي، بحسب ما نشرته الحكومة البريطانية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

وقال جونسون إن المملكة المتحدة تواصل العمل عن كثب مع الشركاء بشأن الخطوات التالية لإخراج الحبوب الأوكرانية العالقة، مؤكدا استعداد لندن للمساعدة بأي طريقة ممكنة.

وشدد على أن العالم يقف وراء أوكرانيا، قائلا: "أعتقد أن جيش الرئيس زيلينسكي يمكن أن يستعيد الأراضي التي استولت عليها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا".

وفي حديثه عن "مؤتمر تعافي أوكرانيا" الذي انعقد أمس في لوجانو جنوب سويسرا، رحب رئيس الوزراء البريطاني بخطط إعادة بناء أوكرانيا، معربا عن تطلعه لاستضافة المملكة المتحدة لهذا المؤتمر العام المقبل.