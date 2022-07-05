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دار الإفتاء: يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا صادف يوم عرفة.. فيديو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:01 م
دار الإفتاء: يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا صادف يوم عرفة.. فيديو يوم عرفة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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هل يجوز صيام يوم عرفة الجمعة فردى أم لا بد صيام يوم قبله أو بعده؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، وأجاب عليه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال عبد السميع: "لا مانع من صيام يوم عرفة لو وافق يوم الجمعة، ولا مانع من أن يخص أحد الناس يوم الجمعة بالصيام لفضل فيه، فمثلا إذا وافق يوم عاشوراء أو يوم عرفة لا مانع وربما بعض الناس عليها قضاء فلا مانع من القضاء في هذا اليوم".
 
وتابع عبد السميع: "الذى يكره في يوم الجمعة النافلة المطلقة، أي التطوع المطلق بالصيام فلا يستحب أن يكون هذا التطوع في يوم الجمعة وحده لأنه يوم فرح ويوم عيد، ولكن لو صادف يوم عرفة أو عاشوراء أو يصادف من كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع".
 
كما أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال نصه: "هل يجوز صيام التسع من ذي الحجة بنية ذي الحجة ونية قضاء ما فاتني في رمضان؟"، قائلاً: "نعم يجوز ذلك ويحصل الثوابين".
 
نشرت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انفوجراف يوضح، سنن عشر ذى الحجة، وهى: "كثرة الذكر، كثرة فعل الخيرات، الصوم، عدم قص الشعر والأظافر إذا كنت تنوى الأضحية، صوم يوم عرفة والإكثار من قول "لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
 

 


صيام يوم عرفة

العشر من ذي حجة

التسع من ذي الحجة

حكم صيام يوم عرفة

حكم صيام يوم الجمعة



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